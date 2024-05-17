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Запад хочет убедить Зеленского начать переговоры из-за успехов РФ

17 мая 2024 08:40
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Западные страны готовят меры дипломатического характера, направленные на то, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского принять переговоры, пишет РИА Новости со ссылкой на Europe1. 

В то же время Киеву придется сделать выбор в сторону проведения переговоров, чтобы не допустить открытия российского фронта.

Однако, несмотря на желание Москвы вести диалог, Киев запретил переговоры на уровне законодательства. В Кремле утверждают, что ситуацию в Украине можно урегулировать, если принять во внимание текущие реалии.

# Международная политика

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