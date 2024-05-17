Бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак обратился к Западу с требованием положить конец противостоянию с российской стороной, чтобы прекратить насилие в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт», – сказал он.

Он считает, что помощь Запада не сможет помочь Украине одержать победу над Россией и что продолжение противостояния – самая большая угроза для украинской стороны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в 2022 году процесс переговоров с Украиной был практически завершен, но после отвода войск Украина отменила все договоренности.