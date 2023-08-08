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Занятость в Великобритании падает самыми быстрыми темпами за последние 3 года

08 августа 2023 13:44
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Новости Великобритании. Оценка занятости в Великобритании приводится в отчете международной финансовой аналитической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Занятость в Великобритании падает самыми быстрыми темпами за последние 3 года-1

В нем учитывались данные 400 британских агентств по подбору персонала и трудоустройству. По мнению аналитиков, падение активности найма в Королевстве стало результатом слабых экономических перспектив и падения доверия к бизнесу.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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