Занятость в Великобритании падает самыми быстрыми темпами за последние 3 года

Новости Великобритании. Оценка занятости в Великобритании приводится в отчете международной финансовой аналитической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем учитывались данные 400 британских агентств по подбору персонала и трудоустройству. По мнению аналитиков, падение активности найма в Королевстве стало результатом слабых экономических перспектив и падения доверия к бизнесу.