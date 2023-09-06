Заместители главы Минобороны Украины подали в отставку

Трое заместителей министра украинского оборонного ведомства написали заявления об отставке, проинформировал депутат Рады Алексей Гончаренко, пишет РИА Новости.

По его словам, в отставку подали Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко.

Как сообщалось, Алексей Резников был уволен с поста министра обороны Украины во вторник, 5 сентября. О том, что в Минобороны будет новый руководитель, украинский лидер Владимир Зеленский объявил 3 сентября. На этот пост президент предложил кандидатуру Рустема Умерова, который на тот момент возглавлял Фонд госимущества страны, сейчас он отправлен в отставку.

В среду, 6 сентября, Рада должна рассмотреть кандидатуру Умерова на должность нового министра обороны Украины.