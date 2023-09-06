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В МИД Индии прокомментировали сообщения о переименовании страны

06 сентября 2023 08:41
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Применение слова «Бхарат» для обозначения Республики Индия не является сменой имени страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, которое он сделал в интервью информагентству Asian News International.

Субраманьям Джайшанкар поясняет, что в конституции Индии указаны два иностранных языка страны: хинди и английский. Так, на английском языке название страны пишется как India, а на хинди звучит Бхарат. Таким образом Бхарат и есть название Индии.

Ранее президент Индии Драупади Мурму в официальных приглашениях на торжественный ужин G20 уже использовал термин «президент Бхарата».

# Международная политика

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