СМИ: госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с визитом

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину, информирует «Европейская правда», пишет ТАСС. Официально о том, что глава американского Госдепа прибыл в украинскую столицу, не сообщается.

Украинские СМИ пишут, что в центральной части Киеве перекрыто движение. Накануне заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не стал подтверждать информацию о возможном приезде Блинкена в Украину в среду, 6 сентября. В прошлый раз госсекретарь США совершал визит в эту страну в сентябре 2022 года.