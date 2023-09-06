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СМИ: госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с визитом

06 сентября 2023 07:57
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Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину, информирует «Европейская правда», пишет ТАСС. Официально о том, что глава американского Госдепа прибыл в украинскую столицу, не сообщается.

Украинские СМИ пишут, что в центральной части Киеве перекрыто движение. Накануне заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не стал подтверждать информацию о возможном приезде Блинкена в Украину в среду, 6 сентября. В прошлый раз госсекретарь США совершал визит в эту страну в сентябре 2022 года.

# Международная политика # Энтони Блинкен

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