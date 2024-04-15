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Захарова: закон Германии о смене пола раз в год достиг очередного дна

15 апреля 2024 08:08
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на новый закон в ФРГ, позволяющий людям ежегодно менять пол, сказала, что «дно снова пробито». Об этом пишет РИА Новости.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», – написала Захарова.

Она также отметила, что подросткам в возрасте старше 14 лет не нужно разрешение от родителей на смену пола. Она выразила интерес к тому, почему смена пола допускается только раз в год.

# Международная политика

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