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Посол Трейси: США передали данные о теракте в «Крокусе» по запросу РФ

15 апреля 2024 07:38
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В соответствии с запросом РФ, США предоставили сведения для проведения расследования террористического акта в «Крокус Сити Холле», сообщила посол Штатов в России Линн Трейси. Об этом пишет РИА Новости.

Американская сторона, невзирая на противоречия с Кремлем, по-прежнему делится с российскими службами безопасности информацией.

В теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин именовал произошедшее организованным массовым убийством и дал обещание покарать всех виновных в преступлении.

# Международная политика

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