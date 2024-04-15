Посол Трейси: США передали данные о теракте в «Крокусе» по запросу РФ

В соответствии с запросом РФ, США предоставили сведения для проведения расследования террористического акта в «Крокус Сити Холле», сообщила посол Штатов в России Линн Трейси. Об этом пишет РИА Новости.

Американская сторона, невзирая на противоречия с Кремлем, по-прежнему делится с российскими службами безопасности информацией.

В теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин именовал произошедшее организованным массовым убийством и дал обещание покарать всех виновных в преступлении.