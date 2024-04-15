3 человека погибли при падении вертолёта в Мехико

Три человека погибли при крушении вертолета в Мехико. Он упал на один из кварталов и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три человека погибли при крушении вертолета в Мехико. Он упал на один из кварталов и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чудом удалось избежать жертв и разрушений на земле. Небольшие повреждения получило здание предприятия, во двор которого упал вертолет. Район происшествия перекрыт, из соседних домов эвакуированы все жители. Следователи выясняют обстоятельства ЧП. По словам очевидцев, перед падением вертолет задел линии электропередачи.