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3 человека погибли при падении вертолёта в Мехико

15 апреля 2024 07:48
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Три человека погибли при крушении вертолета в Мехико. Он упал на один из кварталов и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

3 человека погибли при падении вертолёта в Мехико-1

Чудом удалось избежать жертв и разрушений на земле. Небольшие повреждения получило здание предприятия, во двор которого упал вертолет. Район происшествия перекрыт, из соседних домов эвакуированы все жители. Следователи выясняют обстоятельства ЧП. По словам очевидцев, перед падением вертолет задел линии электропередачи.

# ЧП

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