Захарова напомнила ЕС о страданиях детей в Донбассе

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на фотографию посла Европейского союза в Украине Катарины Матерновой, где та демонстрирует, как якобы провела ночь в ванной из-за атак. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат напомнила о том, как гражданское население Донбасса вынужденно было жить в подвалах в течение не одного года – люди в поисках еды выходили на улицу под обстрелами, погибали, пытаясь пробраться к автомобилю. У Матерновой, как указала Захарова, не получилось показать «ужас жизни под бомбежками». Причина – слишком комфортная обстановка и чересчур «злобная мина», объяснила она.

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