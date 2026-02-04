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Захарова напомнила ЕС о страданиях детей в Донбассе

04 февраля 2026 07:09
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Захарова напомнила ЕС о страданиях детей в Донбассе-0

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на фотографию посла Европейского союза в Украине Катарины Матерновой, где та демонстрирует, как якобы провела ночь в ванной из-за атак. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат напомнила о том, как гражданское население Донбасса вынужденно было жить в подвалах в течение не одного года – люди в поисках еды выходили на улицу под обстрелами, погибали, пытаясь пробраться к автомобилю. У Матерновой, как указала Захарова, не получилось показать «ужас жизни под бомбежками». Причина – слишком комфортная обстановка и чересчур «злобная мина», объяснила она.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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