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Армия США провела военные учения вблизи границ Беларуси

04 февраля 2026 06:47
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Армия США провела в Польше учения по боевой стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации американских СМИ, маневры носили демонстративный характер и призваны показать силу вблизи границ России и Беларуси.

Армия США провела военные учения вблизи границ Беларуси-2

Мероприятия проходили всего в 60 километрах от Калининградской области и в 90 километрах от территории Беларуси. Основной задачей учений стала проверка работоспособности модернизированных боевых машин в непростых зимних условиях. 

При этом маневры состоялись на фоне серьезных сомнений в качествах данной техники. Так, в Украине за несколько месяцев боев потеряно свыше 80 единиц таких машин, что заставило усомниться в их реальной эффективности.

# Военные учения

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