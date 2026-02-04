Армия США провела военные учения вблизи границ Беларуси

Армия США провела в Польше учения по боевой стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации американских СМИ, маневры носили демонстративный характер и призваны показать силу вблизи границ России и Беларуси.

Мероприятия проходили всего в 60 километрах от Калининградской области и в 90 километрах от территории Беларуси. Основной задачей учений стала проверка работоспособности модернизированных боевых машин в непростых зимних условиях.

При этом маневры состоялись на фоне серьезных сомнений в качествах данной техники. Так, в Украине за несколько месяцев боев потеряно свыше 80 единиц таких машин, что заставило усомниться в их реальной эффективности.