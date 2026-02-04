США и ЕС согласовали военный ответ на случай нарушения мира в Украине

Вашингтон и страны-члены ЕС согласовали возможность военного ответа в ситуации нарушения мира в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

В материале указано, что такой вариант действий многократно обсуждали украинские, американские, а также официальные лица ЕС в декабре и январе. Эти шаги предполагают «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия», сообщает издание. Продолжительное нарушение прекращения огня, как поясняет автор, станет поводом для западных стран отправить свои ВС на территорию Украины.

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