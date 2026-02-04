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США и ЕС согласовали военный ответ на случай нарушения мира в Украине

04 февраля 2026 06:29
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США и ЕС согласовали военный ответ на случай нарушения мира в Украине-0

Вашингтон и страны-члены ЕС согласовали возможность военного ответа в ситуации нарушения мира в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

В материале указано, что такой вариант действий многократно обсуждали украинские, американские, а также официальные лица ЕС в декабре и январе. Эти шаги предполагают «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия», сообщает издание. Продолжительное нарушение прекращения огня, как поясняет автор, станет поводом для западных стран отправить свои ВС на территорию Украины.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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