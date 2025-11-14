Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике предложение мэра Киева Виталия Кличко о понижении призывного возраста до 22 лет, отметив, что его собственные сыновья живут за рубежом и не служат в армии. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, эта инициатива нацелена на сохранение власти Зеленского и самого Кличко.

Украина переживает острую нехватку военнослужащих, что ведет к насильственным методам проведения мобилизации и массовым скандалам. Мужчины призывного возраста стараются избежать службы – бегут из страны, прячутся или оказывают сопротивление.

При этом уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает о многочисленных нарушениях со стороны военных комиссариатов, включая применение силы и превышение полномочий.

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