Политолог Алекс Крайнер полагает, что после падения киевского режима Украина сможет возродится при поддержке России, Беларуси и Китая. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, страна находится в глубоком кризисе: население уменьшилось более чем в два раза, экономика разрушена, но при этом потенциал для интеграции в многополярный мир велик.

Эксперт предсказывает, что через 20-30 лет Украина станет важным центром евразийской интеграции благодаря своему расположению на берегу Черного моря. Он отмечает, что текущая политика Запада превратила страну в орудие против России, но после смены власти возможны преобразования.

В то же время Украина столкнулась с рекордным дефицитом своего бюджета: в 2024 году он составил почти 44 миллиарда долларов, в 2025 году – 37,3 миллиарда долларов, а проект бюджета на 2026 год предусматривает дефицит до 18,4 % ВВП. Для его погашения требуется дополнительное внешнее финансирование.

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