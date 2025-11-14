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ЕК пересмотрит выделение средств на энергетику Украины

14 ноября 2025 13:02
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ЕК пересмотрит выделение средств на энергетику Украины-0

Еврокомиссия собирается пересмотреть объем финансирования украинского энергетического сектора после громкого скандала с коррупцией. ЕС назвал раскрытые махинации возмутительными. Об этом пишет РИА Новости.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) произвело масштабные обыски и выявило крупные суммы наличных денег.

Фигурантами дела оказались бывший министр энергетики и нынешний глава Минюста Герман Галущенко, компания «Энергоатом» и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому.

Позже бюро выдвинуло обвинения семи членам преступной группировки, в том числе Миндичу и бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову.

Галущенко был временно отстранен от должности, а Рада подготовила его отставку вместе с отставкой министра энергетики Светланы Гринчук. В отношении Миндича и его финансиста Александра Цукермана Зеленский ввел санкции.

Фото: pixabay

# Международная политика

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