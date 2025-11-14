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В Германии под сокращение государственных выплат попадут более 80 тысяч украинцев

14 ноября 2025 11:27
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Ресурс солидарности тоже имеет пределы – и Германия теперь говорит об этом вслух. Так, в стране под сокращение государственных выплат попадут более 80 тысяч украинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это те, кто приехал в страну после апреля 2025 года. 

Их приравняют к соискателям убежища. Это означает уменьшение месячных выплат с 560 евро до 440. Такой шаг Берлин объясняет необходимостью разгрузить социальный бюджет. Отметим, что в Германии сейчас живет около миллиона выходцев из Украины. По данным правительства, всего с января по сентябрь 2025 года в Германию въехали более 100 тысяч украинцев. Накануне канцлер ФРГ публично призвал Зеленского «остановить миграцию». Глава немецкого правительства заявил, что украинцы должны «служить своей стране, а не ехать в Германию». Напомним, в августе Киев разрешил выезд за пределы страны мужчинам призывного возраста.

# Международная политика

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