В Германии под сокращение государственных выплат попадут более 80 тысяч украинцев

Ресурс солидарности тоже имеет пределы – и Германия теперь говорит об этом вслух. Так, в стране под сокращение государственных выплат попадут более 80 тысяч украинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это те, кто приехал в страну после апреля 2025 года.

Их приравняют к соискателям убежища. Это означает уменьшение месячных выплат с 560 евро до 440. Такой шаг Берлин объясняет необходимостью разгрузить социальный бюджет. Отметим, что в Германии сейчас живет около миллиона выходцев из Украины. По данным правительства, всего с января по сентябрь 2025 года в Германию въехали более 100 тысяч украинцев. Накануне канцлер ФРГ публично призвал Зеленского «остановить миграцию». Глава немецкого правительства заявил, что украинцы должны «служить своей стране, а не ехать в Германию». Напомним, в августе Киев разрешил выезд за пределы страны мужчинам призывного возраста.