Горят курорты в Испании: эвакуировано более 500 человек

Новости Испании. Стихия, на этот раз огненная, охватила испанское курортное побережье. Лишь несколько часов назад удалось остановить огненный фронт, который подбирался к одному из городов региона Коста-дель-Соль.

Властям пришлось эвакуировать более 500 жителей. К нескольким отелям огонь подобрался на расстояние в сотню метров, и туристам пришлось временно переселиться на побережье.

Наивысший уровень пожарной опасности сохраняется во всей провинции Андалусия. Распространению огня способствует сильный ветер при жаркой погоде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.