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За последние дни в Турции зарегистрировано 342 лесных пожара

02 июля 2025 07:01
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За последние дни в Турции зарегистрировано 342 лесных пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шесть из них все еще не удается потушить.

За последние дни в Турции зарегистрировано 342 лесных пожара-2

Ветер осложняет работу спасателей. Пламя бушует в ряде провинций, в том числе в курортных регионах, но пока огонь не затронул места отдыха и гостиниц. Эвакуированы более 50 тысяч человек. Власти приводят данные о единичных пострадавших. В тушении задействованы десятки тысяч специалистов, сотни единиц техники, включая авиацию. Около 20 человек задержаны по подозрению в поджогах.

# Природные явления

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