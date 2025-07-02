За последние дни в Турции зарегистрировано 342 лесных пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шесть из них все еще не удается потушить.

Ветер осложняет работу спасателей. Пламя бушует в ряде провинций, в том числе в курортных регионах, но пока огонь не затронул места отдыха и гостиниц. Эвакуированы более 50 тысяч человек. Власти приводят данные о единичных пострадавших. В тушении задействованы десятки тысяч специалистов, сотни единиц техники, включая авиацию. Около 20 человек задержаны по подозрению в поджогах.