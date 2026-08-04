Польше грозит дефицит фруктов и ягод, и ожидается резкий скачок цен на них. С таким предупреждением выступило Национальное статистическое управление. Причиной стала погода из-за которой фермеры продолжают терять урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые большие убытки несут садоводы, как ожидается, они соберут чуть более трех миллионов тонн яблок, что на 20% меньше, чем год назад. По словам производителей, это колоссальное снижение в основном связано с погодой: заморозки в период цветения и засуха во время созревания плодов. В среднем на 15% снизился урожай груши и вишни.

Критическая ситуация сложилась и на ягодных плантациях. В частности, глубокий кризис переживают производители малины. По прогнозам ее в 2026 году соберут на 23% меньше, чем в год назад. Фермеры уже несут огромные потери. Все это грозит серьезным дефицитом фруктов и ягод и, как следствие, их резким подорожанием.