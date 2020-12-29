В Венесуэле при взрыве газовых баллонов пострадали более 30 человек

Новости Венесуэлы. Более 30 человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате взрыва газовых баллонов в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в тот момент, когда жители окружили грузовик, перевозивший емкости. Взрыв двух из них вызвал цепную реакцию. В воздух взлетели порядка 150 баллонов. Пострадавшие с многочисленными ожогами находятся в больнице. Причины происшествия устанавливаются.