В Венесуэле при взрыве газовых баллонов пострадали более 30 человек

Новости Венесуэлы. Более 30 человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате взрыва газовых баллонов в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. Более 30 человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате взрыва газовых баллонов в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в тот момент, когда жители окружили грузовик, перевозивший емкости. Взрыв двух из них вызвал цепную реакцию. В воздух взлетели порядка 150 баллонов.
Пострадавшие с многочисленными ожогами находятся в больнице. Причины происшествия устанавливаются.
К слову, в Венесуэле практически ежедневно проходят протесты из-за сбоев в коммунальном обслуживании. В сельской местности из-за отсутствия газа жители зачастую вынуждены использовать дрова для приготовления пищи.