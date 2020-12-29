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В Венесуэле при взрыве газовых баллонов пострадали более 30 человек

29 декабря 2020 09:03
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Новости Венесуэлы. Более 30 человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате взрыва газовых баллонов в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле при взрыве газовых баллонов пострадали более 30 человек-1

ЧП произошло в тот момент, когда жители окружили грузовик, перевозивший емкости. Взрыв двух из них вызвал цепную реакцию. В воздух взлетели порядка 150 баллонов.

Пострадавшие с многочисленными ожогами находятся в больнице. Причины происшествия устанавливаются.

В Венесуэле при взрыве газовых баллонов пострадали более 30 человек-4

К слову, в Венесуэле практически ежедневно проходят протесты из-за сбоев в коммунальном обслуживании. В сельской местности из-за отсутствия газа жители зачастую вынуждены использовать дрова для приготовления пищи.

# Взрыв # Фотофакт

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