Досрочные выборы президента проходят в Узбекистане

За пост главы государства борются четыре кандидата. В том числе и действующий президент. А в списки избирателей включено более 19,5 миллиона человек. Граждане могут проголосовать и за рубежом. 56 стационарных избирательных участков открыты в 39 странах. В Беларуси граждане Узбекистана могут проголосовать в посольстве страны. За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ и ОБСЕ. Мониторинг на участках для голосования в Ташкенте и пригороде осуществляет председатель ЦИК Беларуси. Как заявили в Центризбиркоме Узбекистана, выборы проходят в соответствии с международными стандартами и без нарушений. Избирательные участки буду открыты до 20:00 по местному времени.