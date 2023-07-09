В Тель-Авиве на протесты вышли почти 150 тысяч человек

Новости Израиля. На улицы Тель-Авива в ночь на 9 июля вышли почти 150 тысяч человек. Очередную массовую демонстрацию устроили в преддверии голосования касательно судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие размахивали израильскими флагами и скандировали лозунг «демократия». Не обошлось без столкновений с полицией. Правоохранители не давали людям пройти и применяли против демонстраторов водометы. Отметим, решающее голосование в парламенте по поводу судебной реформы пройдет уже 10 июля. Для принятия закона необходимо пройти три чтения. Поскольку правительство Нетаньяху имеет большинство в парламенте, ожидается, что реформа будет утверждена до конца месяца.