WP: Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он пошел бы на такие меры, как удары по Москве, если бы конфликт в Украине начался в период его президентского срока, пишет ТАСС со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

Об этом Трамп заявил в ходе одного из мероприятий, организованных для сбора средств на его предвыборную кампанию. «Бомбил бы Москву и Пекин», если бы конфликты в Украине и Тайване начались во время его президентского срока, подчеркнул Трамп.

В материале указывается, что Трам предпочитает обсуждать на данных мероприятиях внешнюю политику, инфляцию, вопросы миграции в США, чтобы получить большее финансирование со стороны спонсоров.

