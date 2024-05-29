Прямой эфир

WP: Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

29 мая 2024 12:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он пошел бы на такие меры, как удары по Москве, если бы конфликт в Украине начался в период его президентского срока, пишет ТАСС со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

Об этом Трамп заявил в ходе одного из мероприятий, организованных для сбора средств на его предвыборную кампанию. «Бомбил бы Москву и Пекин», если бы конфликты в Украине и Тайване начались во время его президентского срока, подчеркнул Трамп.

В материале указывается, что Трам предпочитает обсуждать на данных мероприятиях внешнюю политику, инфляцию, вопросы миграции в США, чтобы получить большее финансирование со стороны спонсоров.
 

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Киев заявил, что с разрешения Лондона бьёт ракетами Storm Shadow по РФ
29 мая 2024 11:43

Киев заявил, что с разрешения Лондона бьёт ракетами Storm Shadow по РФ

Киев разозлил союзников, используя Patriot против РФ
29 мая 2024 11:14

Киев разозлил союзников, используя Patriot против РФ

Польша разрешила Украине применять своё оружие для ударов по России
29 мая 2024 09:45

Польша разрешила Украине применять своё оружие для ударов по России