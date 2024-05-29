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Киев заявил, что с разрешения Лондона бьёт ракетами Storm Shadow по РФ

29 мая 2024 11:43
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ВС Украины бьют ракетами Storm Shadow по территории Российской Федерации, потому что на это дал добро Лондон, пишет РИА Новости со ссылкой на американское информагентство Bloomberg.

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак выразил мнение касательно вероятности разрешения со стороны ЕС применять Киеву оружие, переданное Западом, для ударов по объектам РФ. Так, по его словам, подобный прецедент уже был. Сак в качестве примера привел Великобританию. «Они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow», – отметил политик.

# Международная политика

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