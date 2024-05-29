Польша разрешила Украине применять своё оружие для ударов по России

Власти Польши для ВСУ не вводят ограничения по территории применения оружия, поставленного ранее Киеву, пишет ТАСС со ссылкой радиостанцию Radio Zet.

Замглавы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что на поставляемое ВС Украины польское вооружение нет ограничений для ударов по объектам на территории РФ.

Также Томчик отметил, что Варшава занимается подготовкой 45-го пакета военной помощи для Киева. По его словам, Польшей за последние годы Украине уже оказана помощь в размере 3,75–5 миллиардов долларов США.