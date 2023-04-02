Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурге: погиб военкор Татарский, 16 человек пострадали

Взрывное устройство сработало в одном из кафе в центре Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского. Он погиб, еще шестнадцать человек пострадали.

Гибель известного блогера подтвердили в Министерстве внутренних дел РФ, пишет ТАСС. Предварительно сообщается, что взрывное устройство в кафе принесла посетитель. Оно было спрятано в подаренную блогеру статуэтку и начинено поражающими элементами. Мощность устройства составила более двухсот грамм тротила.

По предварительным данным, происшествие рассматривают как теракт.