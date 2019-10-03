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Взрыв прогремел в жилом доме в Чехии

03 октября 2019 14:25
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Новости Чехии. Взрыв и пожар произошли в жилом доме на юге Чехии: один человек погиб, ещё около 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Взрыв прогремел в жилом доме в Чехии-1

На месте происшествия работают 7 пожарных бригад. Нанесённый ущерб предварительно оценивается в 650 тысяч долларов. Пострадавших доставили в больницу. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Взрыв прогремел в жилом доме в Чехии-4

Правоохранители не исключают, что взрыв устроили намеренно. Ведётся расследование.

# Взрыв # Фотофакт

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