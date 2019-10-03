Взрыв прогремел в жилом доме в Чехии

Новости Чехии. Взрыв и пожар произошли в жилом доме на юге Чехии: один человек погиб, ещё около 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Взрыв и пожар произошли в жилом доме на юге Чехии: один человек погиб, ещё около 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте происшествия работают 7 пожарных бригад. Нанесённый ущерб предварительно оценивается в 650 тысяч долларов. Пострадавших доставили в больницу. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии.
Правоохранители не исключают, что взрыв устроили намеренно. Ведётся расследование.