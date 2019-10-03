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Британские активисты облили здание Минфина искусственной кровью

03 октября 2019 14:23
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Новости Великобритании. В Лондоне активисты вылили на здание Министерства финансов искусственную кровь,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, они хотели призвать правительство прибегнуть к более серьезным действиям по защите окружающей среды.

Британские активисты облили здание Минфина искусственной кровью-1

Чтобы облить здание казначейства, протестующим потребовалось 2 тысячи литров жидкости и одна пожарная машина. В какой-то момент активисты потеряли контроль над шлангом.

Британские активисты облили здание Минфина искусственной кровью-4

Британские активисты облили здание Минфина искусственной кровью-6

В результате – улица превратилась в красную реку.

Демонстрантов задержали. Ими оказались участники движения «Восстание против вымирания».

# Акции протеста # Фотофакт

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