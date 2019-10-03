Британские активисты облили здание Минфина искусственной кровью

Новости Великобритании. В Лондоне активисты вылили на здание Министерства финансов искусственную кровь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, они хотели призвать правительство прибегнуть к более серьезным действиям по защите окружающей среды.