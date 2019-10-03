Британские активисты облили здание Минфина искусственной кровью
Новости Великобритании. В Лондоне активисты вылили на здание Министерства финансов искусственную кровь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, они хотели призвать правительство прибегнуть к более серьезным действиям по защите окружающей среды.
Чтобы облить здание казначейства, протестующим потребовалось 2 тысячи литров жидкости и одна пожарная машина. В какой-то момент активисты потеряли контроль над шлангом.
В результате – улица превратилась в красную реку.
Демонстрантов задержали. Ими оказались участники движения «Восстание против вымирания».