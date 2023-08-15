Кеннеди-младший: США развернули в Украине лаборатории для создания биооружия

Один из кандидатов в президенты Америки от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что в Украине создаются биолаборатории США для разработки биологического оружия, сообщает РИА Новости.

По его утверждению, в таких лабораториях применяются последние достижения в области синтетической биологии и генетической инженерии. Кеннеди-младший также отметил, что США вновь инвестировали огромные суммы в создание биооружия в 2001 году, но при этом передали управление биобезопасностью Министерству здравоохранения, поскольку боятся нарушить Женевскую конвенцию. Он также добавил, что при создании каждого вида биологического оружия нужна вакцина для защиты от обратной реакции.