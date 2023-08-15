Мощный тайфун «Лан» обрушился на запад Японии, скорость ветра достигает 150 км/час

Новости Японии. Мощный тайфун «Лан» обрушился на западную часть Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильный ветер, скорость которого достигает 150 км/час, оставил без электричества десятки тысяч домов, отменено более 800 рейсов.

Приостановлено движение скоростных поездов. По прогнозам синоптиков, за сутки в регионе может выпасть около 350 миллиметров осадков, что почти в три раза превышает среднемесячную норму. Власти выпустили предупреждение о высоком риске наводнений и сходе оползней.