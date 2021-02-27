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Выступают против неравенства в обществе. В Сантьяго сотни демонстрантов вышли на улицы

27 февраля 2021 13:01
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Новости Чили. Сотни демонстрантов вышли на улицы чилийской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступают против неравенства в обществе. В Сантьяго сотни демонстрантов вышли на улицы-1

Протестующие в Сантьяго выступают против явного неравенства в одной из самых развитых стран Латинской Америки. Недовольные политикой властей, столкнувшись с полицейскими кордонами, испытали на себе водометы и слезоточивый газ.

Выступают против неравенства в обществе. В Сантьяго сотни демонстрантов вышли на улицы-4

Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран региона, вспыхнули в середине октября. Вызваны они недовольством от экономического и социального неравенства в обществе.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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