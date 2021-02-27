Они остались взаперти без еды. В Таиланде спасли более 300 кошек

Новости Таиланда. Более 300 кошек спасли в Таиланде. Здесь также речь об экономических последствиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяева домов, населенных животными, попросту оставили их. Нулевая платежеспособность владельцев ударила по четвероногим. Они остались взаперти и без еды.

В ситуацию вмешались волонтеры. Из двух домов ими спасены 303 кошки. Сейчас они будут оставаться на попечении нескольких ветеринаров, прежде чем отправятся в приют для животных. Его создали специально для брошенных хозяевами питомцев за время пандемии.