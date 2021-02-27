Прямой эфир

Они остались взаперти без еды. В Таиланде спасли более 300 кошек

27 февраля 2021 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Более 300 кошек спасли в Таиланде. Здесь также речь об экономических последствиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они остались взаперти без еды. В Таиланде спасли более 300 кошек-1

Хозяева домов, населенных животными, попросту оставили их. Нулевая платежеспособность владельцев ударила по четвероногим. Они остались взаперти и без еды.

Они остались взаперти без еды. В Таиланде спасли более 300 кошек-4

В ситуацию вмешались волонтеры. Из двух домов ими спасены 303 кошки. Сейчас они будут оставаться на попечении нескольких ветеринаров, прежде чем отправятся в приют для животных. Его создали специально для брошенных хозяевами питомцев за время пандемии.

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ереване не утихают массовые протесты против действующей власти
26 февраля 2021 20:14

В Ереване не утихают массовые протесты против действующей власти

Прививку от коронавируса получили более 225 миллионов жителей планеты. Какие страны среди лидеров?
26 февраля 2021 19:42

Прививку от коронавируса получили более 225 миллионов жителей планеты. Какие страны среди лидеров?

В Нижнем Новгороде в жилой зоне взорвался газ. Ударной волной выбило стёкла автомобилей
26 февраля 2021 12:56

В Нижнем Новгороде в жилой зоне взорвался газ. Ударной волной выбило стёкла автомобилей