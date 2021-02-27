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Слоны, украшенные тканью и огнями, шествовали по улицам. Как в Коломбо прошёл религиозный фестиваль?

27 февраля 2021 12:35
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Новости Шри-Ланки. Слоны, украшенные яркой тканью, орнаментами и огнями, прошествовали по улицам Коломбо. Там состоялся ежегодный фестиваль в честь знакового буддистского праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слоны, украшенные тканью и огнями, шествовали по улицам. Как в Коломбо прошёл религиозный фестиваль?-1

Такое действо обычно привлекает толпы местных жителей и иностранных гостей. В 2021 году их стало куда меньше из-за коронавируса. Парад также был сокращен по сравнению с обычным маршрутом, но от этого праздник не утратил красок.

Слоны, украшенные тканью и огнями, шествовали по улицам. Как в Коломбо прошёл религиозный фестиваль?-4

Шествие музыкантов, танцоров и десятков слонов – дань признательности Будде за его учение, дарованное людям.

# Фестиваль # Фотофакт

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