Слоны, украшенные тканью и огнями, шествовали по улицам. Как в Коломбо прошёл религиозный фестиваль?

Новости Шри-Ланки. Слоны, украшенные яркой тканью, орнаментами и огнями, прошествовали по улицам Коломбо. Там состоялся ежегодный фестиваль в честь знакового буддистского праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое действо обычно привлекает толпы местных жителей и иностранных гостей. В 2021 году их стало куда меньше из-за коронавируса. Парад также был сокращен по сравнению с обычным маршрутом, но от этого праздник не утратил красок.