Выставка «От Лиссабона к Владивостоку» в апреле разместилась Астане

Новости Казахстана. На неделе в Астане состоялось открытие международной выставки современного искусства

«От Лиссабона через Минск, Москву, Астану к Владивостоку».

Экспозиция разместилась в ведущем музее Казахстана – Национальном художественном. На обозрение зрителей представлены работы как признанных мэтров современного искусства – Зураба Церетели, Виктора Альшевского, Любена Генова – так и молодых художников, которые получили признание в своих странах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.