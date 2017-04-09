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Выставка «От Лиссабона к Владивостоку» в апреле разместилась Астане

09 апреля 2017 17:50
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Новости Казахстана. На неделе в Астане состоялось открытие международной выставки современного искусства

«От Лиссабона через Минск, Москву, Астану к Владивостоку».

Экспозиция разместилась в ведущем музее Казахстана – Национальном художественном. На обозрение зрителей представлены работы как признанных мэтров современного искусства – Зураба Церетели, Виктора Альшевского, Любена Генова – так и молодых художников, которые получили признание в своих странах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выставка проходит уже в третий раз. Ранее культурной площадкой выступили Минск и Москва.

Выставка «От Лиссабона к Владивостоку» в апреле разместилась Астане-1

# Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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