В Осло обезвредили бомбу возле станции метро

Новости Норвегии. ЧП в норвежской столице. В Осло обнаружили взрывное устройство. Место с опасной находкой тут же оцепили. Находящиеся поблизости кафе и рестораны закрыли. Вскоре устройство обезвредили. Полиция приняла решение о контролируемом подрыве.

При этом эксперты отмечают, что звук был сильнее, чем мог вызвать заряд взрывчатки, который заложили саперы. Неподалеку от места ЧП полиция задержала подозрительно мужчину, который мог подбросить взрывное устройство.