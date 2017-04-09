В Осло обезвредили бомбу возле станции метро
Новости Норвегии. ЧП в норвежской столице.
В Осло обнаружили взрывное устройство.
Место с опасной находкой тут же оцепили. Находящиеся поблизости кафе и рестораны закрыли. Вскоре устройство обезвредили.
Полиция приняла решение о контролируемом подрыве.
При этом эксперты отмечают, что звук был сильнее, чем мог вызвать заряд взрывчатки, который заложили саперы. Неподалеку от места ЧП полиция задержала подозрительно мужчину, который мог подбросить взрывное устройство.
Норвегия ужесточила меры безопасности после теракта в Швеции. В минувшую пятницу на одной из пешеходных улиц Стокгольма грузовик стал давить людей. Жертвами трагедии стали четыре человека, в том числе 11-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.