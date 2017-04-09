Три взрыва прогремели в Египте в Вербное воскресенье

Новости Египта. Христианский праздник 9 апреля омрачен в Египте. Утром в городе Танта в церкви Святого Георгия взорвалась бомба.

Погибли, по меньшей мере, 30 человек, десятки получили ранения.

Вскоре недалеко от места ЧП произошел еще один взрыв – в центре подготовки полицейских. Третий теракт случился в Александрии. Смертник пытался войти в кафедральный собор Святого Марка, однако вызвал подозрение у полицейского. В итоге подорвал себя у входа в храм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.