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Три взрыва прогремели в Египте в Вербное воскресенье

09 апреля 2017 13:58
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Новости Египта. Христианский праздник 9 апреля омрачен в Египте. Утром в городе Танта в церкви Святого Георгия взорвалась бомба.

Погибли, по меньшей мере, 30 человек, десятки получили ранения.

Вскоре недалеко от места ЧП произошел еще один взрыв – в центре подготовки полицейских. Третий теракт случился в Александрии. Смертник пытался войти в кафедральный собор Святого Марка, однако вызвал подозрение у полицейского. В итоге подорвал себя у входа в храм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди 6 погибших и сам правоохранитель, который остановил террориста. Около 70 человек получили ранения.

Три взрыва прогремели в Египте в Вербное воскресенье-1

# Теракт # Фотофакт

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