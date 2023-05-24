Прямой эфир

Российский С-350 впервые сбил самолёты ВСУ в режиме полного автомата

24 мая 2023 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях сбил украинские боевые самолеты в полностью автоматическом режиме, сообщает РИА Новости. 

Обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей российский ЗРК осуществил без участия оператора. Сообщается, что ракетами комплекс сбил несколько самолетов Вооруженных сил Украины, а также украинские беспилотные летательные аппараты. ЗРК управлял искусственный интеллект. Оператор не вмешивался в процесс, но контролировал правильность решений и действий. 

Российский «Витязь» работал в активном и пассивном режимах радиолокаций одновременно. Такой вариант увеличивает помехозащищенность ЗРК и его возможности по обнаружению и идентификации целей. 

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
В Португалии возобновили поиски пропавшей 16 лет назад девочки
24 мая 2023 06:45

В Португалии возобновили поиски пропавшей 16 лет назад девочки

ВОЗ предупреждает о новой смертельной пандемии
24 мая 2023 06:32

ВОЗ предупреждает о новой смертельной пандемии

Миллионы европейцев вынуждены работать по временным контрактам
24 мая 2023 06:30

Миллионы европейцев вынуждены работать по временным контрактам