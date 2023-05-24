Российский С-350 впервые сбил самолёты ВСУ в режиме полного автомата

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях сбил украинские боевые самолеты в полностью автоматическом режиме, сообщает РИА Новости.

Обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей российский ЗРК осуществил без участия оператора. Сообщается, что ракетами комплекс сбил несколько самолетов Вооруженных сил Украины, а также украинские беспилотные летательные аппараты. ЗРК управлял искусственный интеллект. Оператор не вмешивался в процесс, но контролировал правильность решений и действий.

Российский «Витязь» работал в активном и пассивном режимах радиолокаций одновременно. Такой вариант увеличивает помехозащищенность ЗРК и его возможности по обнаружению и идентификации целей.