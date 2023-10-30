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Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км

30 октября 2023 19:35
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Новости России. Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км-1

Специалисты отмечают, что фонтан такой высоты для Ключевской Сопки – редкость. Горная порода разрушается со стороны котлована. Мобильные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Впрочем, ранее эксперты предупреждали об усилении извержения вулкана. У проживающих вблизи есть необходимые запасы продовольствия, отмечают местные власти.

# Извержение вулкана # Новости России # Фотофакт

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