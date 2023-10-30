Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км

Новости России. Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отмечают, что фонтан такой высоты для Ключевской Сопки – редкость. Горная порода разрушается со стороны котлована. Мобильные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Впрочем, ранее эксперты предупреждали об усилении извержения вулкана. У проживающих вблизи есть необходимые запасы продовольствия, отмечают местные власти.