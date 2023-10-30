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Росавиация: аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков

30 октября 2023 15:02
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Аэропорт Махачкалы возобновил работу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Об этом пишет РИА Новости.

Полеты авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива будут на некоторое время перенаправлены в другие города России. «Аэрофлот» восстановил сообщение со столицей в обе стороны. В воскресенье местные жители прорвались на взлетно-посадочную площадку аэропорта. Они разыскивали граждан Израиля, прилетевших из других стран. Сообщалось, что в результате беспорядков в аэропорту пострадало более 20 человек.

# Самолет

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