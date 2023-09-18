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Всё больше шведов перестают думать об украинском конфликте

18 сентября 2023 06:04
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Новости Швеции. Шведы устали от поддержки Украины, об этом пишут местные СМИ. Пока власти продолжают накачивать Киев деньгами и оружием, простые шведы настроены по-другому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё больше шведов перестают думать об украинском конфликте-1

Если в 2022 году местные предприятия и частные лица перечисляли Украине столько денег, что даже оставались излишки, то теперь с трудом удается собрать на самое необходимое. Кроме того, все больше шведов перестают думать об украинском конфликте. Согласно опросам, сейчас людей больше беспокоит экономический кризис в стране.

# Международная политика # Новости Швеции # Фотофакт

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