Из юстиции – в уборщицы. Вот как встречает украинцев биржа труда «гостеприимной» Польши

Новости Польши. В преддверии парламентских выборов в Польше из уст министров звучат все новые и новые обещания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впрочем, есть у страны и ноу-хау – так называемый теневой бюджет, из которого финансируются в том числе оборонные проекты. И он выведен из-под парламентского контроля.

Сегодня так называемый кошелек правящей партии составляет порядка 70 миллиардов долларов. Покупать и подкупать вполне привычно для польских политиков. Вот и голоса избирателей заслужить получится вряд ли, а купить можно и попытаться. За месяц до выборов нацбанк резко снизил базовую ставку. Принят закон о выплате дополнительной ежегодной пенсии, а со следующего года обещают увеличить пособие на ребенка.





Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

Все это, конечно, людей ободряет, немножко добавляет голосов «Праву и справедливости», но как это выдержит экономика, еще неизвестно. Есть группа экспертов, которая говорит, что невозможно все время одалживать, государство не может бесконечно одалживать, и рано или поздно это может привести к плачевным результатам. Наверное, повлиял конфликт в Украине, повышение цен на сырье, нефть, газ и так далее. Это еще не оконченное дело, в том смысле, что предстоящая зима обещает быть еще труднее, чем прошлогодняя. Потому что все может быть так, что цены еще пойдут вверх. Это, естественно, отражается (цены на нефть, газ) на всей экономике. И это наверняка одна из причин.

А пока ПиС находится на стадии торгов с избирателями, в Польше растет безработица. В августе она составила 5 %. Среди молодежи этот показатель выше – 11 %. Зарплаты не радуют, как и условия труда. Многим приходится работать по 200 часов в месяц: либо шестидневку, либо по ночам. Много вакансий закрыты украинцами. Несмотря на упрощенную систему оформления, приезжие часто работают неофициально.





У меня гражданско-правовая специальность. Я работала в юстиции. Окончила Харьковскую юридическую академию. Здесь, в Польше, пошла на физическую работу. Понимала, что с чего-то нужно начинать. Работаю уборщицей в академии физвоспитания.

Проверяющие на ситуацию смотрят сквозь пальцы. В нынешних условиях нанимать на работу местного жителя как будто невыгодно. Зачем платить больше человеку с высшим образованием и знанием языка? Лишних денег нет ни у кого. Не желая работать за спасибо, квалифицированные кадры уезжают из страны. Ворота дружелюбной Польши открыты. И работает это в обе стороны.