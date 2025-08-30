Всё больше школ в Берлине предлагают изучать русский язык своим ученикам

В Берлине растет интерес к русскому языку. Все больше школ предлагают своим ученикам возможность изучать его, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшем учебном году уроки русского языка проводились в 60 учебных заведениях немецкой столицы, и это на десяток больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на растущий спрос, школы сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных преподавателей. Число учителей русского языка с момента начала украинского конфликта, а соответственно, и русофобских настроений в Европе, сократилось с тысячи до 800 человек.

При этом сейчас, по данным Министерства образования Германии, в стране всего 14 студентов-педагогов изучают эту дисциплину. Нехватка преподавателей объясняется в частности выходом на пенсию тех, кто получил образование в ГДР, где русский язык был обязательным предметом. Каким предложением сейчас ответят на растущий спрос, пока неясно.