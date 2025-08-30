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Литва установила противотанковое заграждение «зубы дракона»‎ на границе с Беларусью и Россией

30 августа 2025 16:50
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Прибалтика оскалилась на своих восточных соседей. При этом не только словесно, но и в буквальном смысле. Так, Литва закончила возведение противотанковых заграждений с устрашающим названием «зубы дракона» на границе с Беларусью и Калининградской областью России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Литва установила противотанковое заграждение «зубы дракона»‎ на границе с Беларусью и Россией-2

Бетонные пирамиды «выросли» на дорогах к четырем закрытым контрольно-пропускным пунктам, а также рядом с теми, что пока функционируют. Чтобы при необходимости оперативно перекрыть движение. Эти преграды станут частью будущей Балтийской оборонной линии, на которую было выделено более 1 миллиарда евро.

Отметим, что это долгосрочный план Латвии, Литвы, Эстонии и Польши по снижению угрозы мифического сухопутного вторжения и ограничению возможных действий по их мнению «враждебных» государств.

# Новости Литвы

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