Вся Куба осталась без электричества из-за аварии на главной ТЭЦ страны

Когда она будет устранена, власти сказать не могут. Повсеместно возникли перебои с водой и связью. Закрываются магазины и заправочные станции, из-за чего экстренные службы не могут выезжать на вызовы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал людей сохранять спокойствие и объявил восстановление подачи электроэнергии своим главным приоритетом. Все школы, а также некоторые учреждения будут закрыты до понедельника.