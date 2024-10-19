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Вся Куба осталась без электричества из-за аварии на главной ТЭЦ страны

19 октября 2024 08:48
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Вся Куба полностью осталась без электричества. Перестала работать энергосистема острова. Причиной масштабного блэкаута стала авария на главной ТЭЦ страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся Куба осталась без электричества из-за аварии на главной ТЭЦ страны-2

Когда она будет устранена, власти сказать не могут. Повсеместно возникли перебои с водой и связью. Закрываются магазины и заправочные станции, из-за чего экстренные службы не могут выезжать на вызовы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал людей сохранять спокойствие и объявил восстановление подачи электроэнергии своим главным приоритетом. Все школы, а также некоторые учреждения будут закрыты до понедельника. 

# ЧП

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