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НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с РФ, заявил Рютте

19 октября 2024 09:20
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В НАТО не планируют прекращать наращивание военного присутствия на границах Российской Федерации. Такое заявление последовало от генсека блока Марка Рютте, пишет ТАСС.

Политик сообщил, что Альянс ускорит темпы наращивания военного производства для снабжения Киева, а также с целью наполнения запасов блока. По его словам, планируется также и закупка нового вооружения: ПВО, ударные самолеты 5-го поколения, артиллерийские системы.

Продолжится в том числе наращивание присутствия Вооруженных сил НАТО на границе с Россией, подчеркнул Рютте.

# Международная политика # Марк Рютте

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