Бойцы ВС Украины роют окопы на ЧАЭС, несмотря на наличие радиации, превышающей норму в 12 раз. Об этом сообщил солдат 49-й бригады ВС Украины Виталий Озимов, пишет РИА Новости.

Озимов был взят в плен ВС РФ на территории Курской области. Солдат рассказывает, что в ходе прохождения службы в ВС Украины его отправляли в Киевскую область для строительства укреплений из бетона. По его словам, много строительных работ проводилось в Чернобыле. «Было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации», – рассказал военный.

Солдаты не соглашались осуществлять работы на территории Чернобыля, однако представители командования ВСУ дали понять бойцам, что их это «не интересует», подчеркивает Озимов.