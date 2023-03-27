Более 4 тысяч гектаров земли уничтожено огнём в Испании

Новости Испании. Более 4 тысяч гектаров земли уничтожено огнем в Испании. Несколько дней в стране бушуют лесные пожары. Из пострадавших районов эвакуированы 1,5 тысячи человек. Для них созданы убежища и полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали как минимум восемь деревень. Тушением огня занимаются десятки пожарных. На помощь им отправлены 20 самолетов, но пока даже локализовать огонь не удается. Причиной столь мощных пожаров стала засушливая и ветреная погода. Из-за чего возник первый крупный пожар в нынешнем сезоне, пока неизвестно. По одной из версий, это могли быть нарушения при проведении сельскохозяйственных работ.