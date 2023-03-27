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Более 4 тысяч гектаров земли уничтожено огнём в Испании

27 марта 2023 06:57
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Новости Испании. Более 4 тысяч гектаров земли уничтожено огнем в Испании. Несколько дней в стране бушуют лесные пожары. Из пострадавших районов эвакуированы 1,5 тысячи человек. Для них созданы убежища и полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 4 тысяч гектаров земли уничтожено огнём в Испании-1

Пострадали как минимум восемь деревень. Тушением огня занимаются десятки пожарных. На помощь им отправлены 20 самолетов, но пока даже локализовать огонь не удается. Причиной столь мощных пожаров стала засушливая и ветреная погода. Из-за чего возник первый крупный пожар в нынешнем сезоне, пока неизвестно. По одной из версий, это могли быть нарушения при проведении сельскохозяйственных работ.

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# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

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