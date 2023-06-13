Прямой эфир

ВСУ обстреляли российские посёлки Глушково и Тёткино в Курской области

13 июня 2023 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В приграничном районе Курской области украинскими военными обстреляны села Теткино и Глушково. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

В результате артиллерийского обстрела были разрушены и повреждены жилые и административные здания. Также сообщается, что поврежден автомобиль. В результате обстрела никто не пострадал, но было нарушено газо- и светоснабжение. Один из выпущенных снарядов попал в кинотеатр.

Обстрелы не прекращаются, украинские Вооруженные силы часто наносят удары по российской территории, применяя дроны и совершая диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях РФ и в Крыму был объявлен желтый уровень террористической опасности.
 

# Международная политика # Роман Старовойт

Другие новости рубрики

Все новости
Дания поставит Украине боеприпасы на 36 млн долларов
13 июня 2023 07:41

Дания поставит Украине боеприпасы на 36 млн долларов

В Иркутской области столкнулись два судна – 138 тонн бензина вытекло в реку
13 июня 2023 07:16

В Иркутской области столкнулись два судна – 138 тонн бензина вытекло в реку

Трамп прибыл во Флориду, где предстанет перед судом. В чём обвиняют бывшего президента США?
13 июня 2023 07:15

Трамп прибыл во Флориду, где предстанет перед судом. В чём обвиняют бывшего президента США?