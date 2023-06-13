Новости России. Два судна столкнулись на реке Лена в Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту одного из них находилось около 1 000 тонн бензина.
Новости России. Два судна столкнулись на реке Лена в Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту одного из них находилось около 1 000 тонн бензина.
Из-за пробоины 138 тонн вытекло в реку. Чрезвычайная ситуация осложняется тем, что река является судоходной. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводят осмотр места происшествия.