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В Иркутской области столкнулись два судна – 138 тонн бензина вытекло в реку

13 июня 2023 07:16
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Новости России. Два судна столкнулись на реке Лена в Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту одного из них находилось около 1 000 тонн бензина.

В Иркутской области столкнулись два судна – 138 тонн бензина вытекло в реку-1

Из-за пробоины 138 тонн вытекло в реку. Чрезвычайная ситуация осложняется тем, что река является судоходной. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводят осмотр места происшествия.

# Авария # Новости России # Фотофакт

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