Дания поставит Украине боеприпасы на 36 млн долларов

Европа продолжает накачивать Киев оружием. Дания поставит Украине боеприпасы на 36 миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, будет передано 2 тысячи артиллерийских снарядов. И, как заявил политик, решение о поставке боеприпасов на такую сумму было принято по запросу Киева. Также ранее европарламент утвердил разработанный европейской комиссией план широкомасштабного производства боеприпасов в странах ЕС для поставок в Украину и пополнения собственных запасов.