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Дания поставит Украине боеприпасы на 36 млн долларов

13 июня 2023 07:41
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Европа продолжает накачивать Киев оружием. Дания поставит Украине боеприпасы на 36 миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дания поставит Украине боеприпасы на 36 млн долларов-1

В частности, будет передано 2 тысячи артиллерийских снарядов. И, как заявил политик, решение о поставке боеприпасов на такую сумму было принято по запросу Киева. Также ранее европарламент утвердил разработанный европейской комиссией план широкомасштабного производства боеприпасов в странах ЕС для поставок в Украину и пополнения собственных запасов.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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